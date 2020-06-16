شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف وزير الرياضة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين الشباب، وتأهيلهم للقيادة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عبر خاصية الاتصال المرئي zoom.

وأشار وزير الشباب إلى أن الأكاديمية العربية تقوم بدور غير مسبوق يفوق الوصف في دعم الرياضيين المتميزين في شتي الألعاب، فضلًا عن استحداثها لبرامج وتخصصات ومبادرات بشكل مستمر، تواكب الاتجاهات العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إن الاجتماع ناقش إعداد مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار وتدريب الشباب، بين الوزارة والأكاديمية، تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج.

وأضاف «عبدالغفار» أنه جرى مناقشة إطلاق تدريب 5 آلاف من رواد الأعمال، الخميس المقبل، تحت رعاية جامعة الدول العربية، ودعم تشغيل الحاضنة التكنولوجية الجاري إنشاؤها بمركز شباب الجزيرة.

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