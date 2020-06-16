شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا مع أندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني، بحضور ٦ أندية هي: الإعلاميين، وبني سويف وسوهاج والبنك الاهلي والفيوم وشبان قنا.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الطرة، تم خلال الاجتماع عرض موقف اللائحة، ومناقشة مقترحات بنودها والاتفاق عليها، وأهمها بند الـ٨ سنوات،وبند انتخابات نائب مجلس الإدارة، وبند مقعد المرأة، وبند إنشاء رابطة الأندية، وغيرها من البنود.

وأشاد الحضور بهذه البنود، وأعلنوا رغبتهم في وجودها باللائحة، وتم عرض الاشتراطات الطبية لاستئناف المسابقات من الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وأكد الحضور على دعمهم للجنة، ورغبتهم في التعاون معها، لافتين إلىوجود بعض الصعوبات المالية التي تواجه أنديتهم لاستئناف النشاط، وتطبيق الاشتراطات الصحية، ووعدت اللجنة بدراسة الأمر لتخفيف حدة هذه الأزمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.