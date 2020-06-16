شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوقع عقدًا جديدًا مع لاعبه الشاب جو هاردي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع اللاعب الشاب جو هاردي، البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا جديدًا مع نادي ليفربول الإنجليزي.
وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن اللاعب المنضم من برينتفورد في يناير من هذا العام، وقع عقدًا جديدًا مع الريدز، بعد ظهوره بمستو مميز في فريق الشباب، وتسجيله 7 أهداف في شهرين، قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا المستجد.
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