شكرا لقرائتكم أسامة حسن: قرار عودة الدوري لا يقل خطرا عن وباء كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أسامة حسن ظهير نادي الزمالك الأسبق ومدرب فريق مواليد 2004 بالنادي، إن قرار عودة الدوري لا يقل خطرا عن وباء كورونا.
وكشف حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أخبارنا مع الإعلامية نيرة الأحمر عبر فضائية الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن بعض الأندية لا تملك مصاريف الانتقالات بين الملاعب فكيف توفر مصاريف الإجراءات الوقائية التى طالبتها بها وزارة الرياضة واللجنة الخماسية.
واضاف لاعب الزمالك السابق: "لا أمانع من تتويج الأهلي بالدوري، الأهم من مسألة التتويج هو الحفاظ على أرواح اللاعبين والعاملين في المنظومة".
ولعب أسامة حسن في صفوف إنبي مطلع الألفية الجديدة، ثم لعب بعدها للنادي الزمالك في الفترة من 2006 وحتى 2009، ورحل بعدها للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قبل ان يختتم مسيرته في نادي أسوان عام 2011.
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