شكرا لقرائتكم آل الشيخ: مصر قيادة وشعبا في قلبي .. وخلافي مع اشخاص واثق بالقضاء المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة جديدة ، حيث كتب آل الشيخ عبر صفحته على فيس بوك قائلاً: "أرجو عدم الخلط بين الأشخاص والكيانات أو مصر.. مصر وقيدتها وشعبها في قلبي .. خلافاتي مع أشخاص.. وأنا لازلت أقول أثق في قضاء مصر العريق".

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وكان آل الشيخ علق على تصريحات المستشار القانونى السابق للنادى الأهلى، حيث قال: "لن أدخل في مهاترات.. خلاصت القول.. فيه قضاء مصرى عادل ... يضع النقاط على الحروف ... وفي الآخر الباب ده اتقفل تماما.. وفى انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبى لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه"

وكان قد أكد محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى الأهلى السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء غير ملزم بإعادة تبرعات المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى خلال الفترة الماضية، وفقا للقانون المصرى ولكن هذا الأمر جاء للحفاظ على اسم النادى ومسئوليه.