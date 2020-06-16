شكرا لقرائتكم أسامة حسن: التجديد لكارتيرون نقطة تحول في مسيرة الزمالك المستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة حسن ظهير نادي الزمالك الأسبق ومدرب فريق مواليد 2004 بالنادي، أن التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون، نقطة تحول في مسيرة الزمالك المستقبلية.

وكشف حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أخبارنا مع الإعلامية نيرة الأحمر عبر فضائية الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن كارتيرون مدرب متمرس في التعامل الفني مع اللاعبين بجانب قدرته الكبيرة على رفع معنويات اللاعبين وتجهيزهم نفسيا ومعاملة اللاعبين الأساسيين والإحتياطيين بنفس المعاملة.

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وقال لاعب الزمالك السابق: "كارتيرون جاي يشتغل مش زى المدربين اللى جايين يهزروا ومش عارفين هما فين دلوقتي".

ولعب أسامة حسن في صفوف إنبي مطلع الألفية الجديدة، ثم لعب بعدها للنادي الزمالك في الفترة من 2006 وحتى 2009، ورحل بعدها للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قبل ان يختتم مسيرته في نادي أسوان عام 2011.