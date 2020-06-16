شكرا لقرائتكم أسامة حسن: مجلس الزمالك عينه مش مكسوره بالهدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أسامة حسن ظهير نادي الزمالك الأسبق ومدرب فريق مواليد 2004 بالنادي، إن ما يميز مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن عينهم ليست مكسورة بالهدايا والمنح.
وكشف حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أخبارنا مع الإعلامية نيرة الأحمر عبر فضائية الزمالك، اليوم الثلاثاء، أن قضية لقب نادي القرن بين الزمالك والاتحاد الافريقي وليست مع النادي المنافس.
وعن أفضل ظهير أيسر في تاريخ الزمالك قال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، إن أحمد رمزي هو أفضل ظهير أيسر في الكرة المصرية على مر العصور، موضحا أنه اللاعب الأكثر اكتمالا من وجهة نظره في هذا المركز.
ولعب أسامة حسن في صفوف إنبي مطلع الألفية الجديدة، ثم لعب بعدها للنادي الزمالك في الفترة من 2006 وحتى 2009، ورحل بعدها للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قبل ان يختتم مسيرته في نادي أسوان عام 2011.
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