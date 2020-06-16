شكرا لقرائتكم أسامة حسن: جماهير الزمالك هي الصفقة الأهم والأغلى في تاريخ النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة حسن ظهير نادي الزمالك الأسبق ومدرب فريق مواليد 2004 بالنادي، أن جميع لاعبي الدوري يحتاجون تأهيل نفسي قبل التأهيل الفني والبدني.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أخبارنا مع الإعلامية نيرة الأحمر عبر فضائية الزمالك، اليوم الثلاثاء، إنه يقود حملة لاستعادة نادي القرن المسروق من الزمالك، موضحا أن بعض نجوم النادي استجابوا للحملة التى يشنها.

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ووصف اسامة حسن أن جماهير الزمالك هي الصفقة الأهم والأغلى في تاريخ النادي، مطالبا خصوم مرتضى منصور من أبناء النادي بنسيان المشاكل الشخصية والانضمام لحملة استعادة لقب نادي القرن.

ولعب أسامة حسن في صفوف إنبي مطلع الألفية الجديدة، ثم لعب بعدها للنادي الزمالك في الفترة من 2006 وحتى 2009، ورحل بعدها للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قبل ان يختتم مسيرته في نادي أسوان عام 2011.