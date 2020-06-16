شكرا لقرائتكم شبانة: الأهلي انتصر على الزمالك فى ملف عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعتقد الإعلامي محمد شبانة أن الأهلي انتصر على الزمالك فى عودة ملف بطولة الدوري واستئناف المسابقة خلال شهر يوليو المقبل والعودة الأندية للتدريب خلال يونيو الجاري ، مؤكداً أن الزمالك هو من بدأ المعركة وهو من صنع هذه المعركة مبكرا بإطلاق التصريحات ولكن فى النهاية الدوري سيعود.
تابع شبانه عبر برنامح مع شبانه على فى لايف " اليوم السابع ": الأندية اجتمعت مع الأهلي فى مقر القلعة الحمراء بحضور محمود الخطيب و محمد مصيلحي رئيس نادي الأتحاد السكندري و وادي دجلة بحضور ماجد سامي ، واتفقوا بهدوء على عودة الدوري ، وهذا هو الأفضل وهو مناقشة القضايا بأسلوب هادي ومنظم.
أضاف شبانه : الزمالك عقب صدور قرار الوزير أمس بعودة الدوري حاول بشتي الطرق تعديل هذا القرار وأجري اتصالات بالأندية ، ولكن الزمالك هو من أشعل الأزمة بعد تأكيد مسئوليه ان قرار الوزير تدخل حكومي ، مؤكدا أن جميع الأنشطة عادت والرياضة ستعود أيضا وهذا أمر طبيعي بناء على قرار الدولة.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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