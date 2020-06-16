شكرا لقرائتكم استئناف الدوري الكويتي في 15 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوم الثلاثاء استئناف الدوري المحلي في 15 أغسطس رغم إعلانه في مارس تعليق المنافسات حتى نهاية أغسطس بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الكويتي في حسابه على تويتر: قرر مجلس الإدارة استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بتاريخ 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة

للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارتي الصحة والداخلية.

وكان مسؤول في الاتحاد الكويتي قال الشهر الماضي إن الاتحاد في انتظار موافقة السلطات الصحية لاستئناف النشاط في 11 سبتمبر.

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وبدأت الكويت في 31 مايو مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تتضمن العودة إلى الحياة من جديد من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة المرض.

وقال الاتحاد الكويتي إنه سيدمج مسابقي الدوري الممتاز والدرجة الأولى (القسم الثاني) في الموسم الجديد، حيث تلعب الفرق بنظام الدوري من دور واحد ، على أن يتم تصنيف الفرق بعدها إلى قسمين،

بواقع عشرة فرق في الدوري الممتاز وخمسة في الدرجة الأولى.

كما قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم إقامة كأس الأمير وكأس ولي العهد بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.