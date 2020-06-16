شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المجموعة الأولى بالقسم الثانى توافق على اختيار النائب بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

ويجتمع اتحاد الكرة، اليوم، مع ستة أندية فى الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى.

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