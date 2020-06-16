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أندية المجموعة الأولى بالقسم الثانى توافق على اختيار النائب بالانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع  اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

 

ويجتمع اتحاد الكرة، اليوم، مع ستة أندية فى الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى.

 

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وقال على مسعود رئيس نادى الفيوم إن اجتماع اليوم مع اللجنة الخماسية بهدف استطلاع رأى الأندية فى عودة النشاط الرياضى، مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات من الاجتماع، وأن اتحاد الكرة وعد بمساعدة الأندية ماديا لعودة النشاط، لأن خزائن النادى خاوية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه لا يوجد أى موعد محدد لعودة دورى القسم الثانى.

 

ويعرض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجناينى، بروتوكولًا طبيًا على مسئولى الأندية فى اجتماع اليوم، حيث يتولى د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية شرحه للأندية بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسى بجانب بحث مصير الدورى خلال الموسم الحالى.

 

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