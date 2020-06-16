شكرا لقرائتكم خبر عن أندية المجموعة الأولى بالقسم الثانى توافق على اختيار النائب بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندرى ووادى دجلة.
وقال على مسعود رئيس نادى الفيوم إن اجتماع اليوم مع اللجنة الخماسية بهدف استطلاع رأى الأندية فى عودة النشاط الرياضى، مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات من الاجتماع، وأن اتحاد الكرة وعد بمساعدة الأندية ماديا لعودة النشاط، لأن خزائن النادى خاوية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه لا يوجد أى موعد محدد لعودة دورى القسم الثانى.
ويعرض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بقيادة عمرو الجناينى، بروتوكولًا طبيًا على مسئولى الأندية فى اجتماع اليوم، حيث يتولى د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية شرحه للأندية بالتفاصيل وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يناقش اتحاد الكرة مع الأندية تعديلات لائحة النظام الأساسى بجانب بحث مصير الدورى خلال الموسم الحالى.
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