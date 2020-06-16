شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامى مازحاً : الخطيب "دبسنى" فى صورة مع درع نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، عن موقف حدث مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، خلال تواجدهما فى مقر القلعة الحمراء قبل إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لمناقشة عدة ملفات اهمها عودة النشاط الرياضى واستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وقال ماجد سامى مازحًا عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "في لفتة خبيثة من الكابتن محمود الخطيب أثناء لقاء جمعنا في النادي الأهلي قبل إجتماع اتحاد الكرة اليوم، حرص الكابتن على ان يلتقت المصورين صورة لي مع درع نادي القرن ، ونشر ماجد سامي إيموشن وكإنه يُمازح من يتابعه ، قائلاً: حرص الخطيب على أن يلتقط المصويرن صورة لي مع نادي القرن عشان يدبسني، فسألته هو ده الحقيقي ولا اللي بالمحسوبيات و المجاملات".

وشهد اجتماع 6 أندية من الدوري الممتاز و اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الموافقة على تطبيق بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة المقبلة على المنصب بمعني أن أي شخض تواجد فى منصب العضوية لـ8 سنوات يحق له الترشح على منصب آخر ولكن لا يحق له الترشح على العضوية مجدداً.

كما شهد الاجتماع رفض الأندية وعلى رأسها الأهلي لمقترح وضع سن معيين وهو 70 عاما لأي مرشح على أي منصب ووافق مسئولو اللجنة الخماسية على طلب الأندية وسيتم عدم وضعه فى اللائحة.

كشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.

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أضاف سليم فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اليوم عقب انتهاء الاجتماع، أن الأندية أقترحت على اللجنة الخماسية الاكتفاء بما قدم من مسابقة الدورى بالموسم الحالى، ومنح الأهلى لقب المسابقة، مع انطلاق موسم جديد يبدأ من أول أغسطس لحصول الأندية على فترة إعداد كافية، هو ما سيتم مناقشته مع وزير الرياضة، كما أن بعض الأندية طالبت أن يكون الموسم الجديد من الدورى يقام بنظام "مجموعتين" إلا أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني رفضت المقترح ، وقال المدير التنفيذى لمصر المقاصة حديثه، إنه سيتم إنشاء رابطة دوري المحترفين بعد الاتفاق مع اللجنة الخماسية والاندية.

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقدت اجتماعًا مع 6 أندية دوري ممتاز اليوم الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري .

أعلن أشرف صبحى تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وأكد أشرف صبحي أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.