شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تستأنف جمع عينات بعد توقف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات اليوم الثلاثاء إنها ستستأنف جمع العينات من رياضيين بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، التي أوقفت اجراء الاختبارات في أواخر مارس ، إن جميع موظفيها سيخضعون لفحوص الكشف عن فيروس كورونا وسيرتدون ملابس واقية أثناء سحب العينات أو الاتصال مع رياضيين.

وتحتل روسيا حاليا المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات إذ لديها ما يفوق نصف مليون حالة اصابة بكورونا وهو ما تعزوه السلطات لبرنامج فحوص ضخم شمل حتى الآن إجراء الاختبار لما يزيد عن 15 مليونا.

وأصبح بوسع سكان العاصمة الروسية موسكو زيارة المتاحف والمناطق المفتوحة اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين في إطار تخفيف المزيد من القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا على الرغم من تسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا.

واعتبارا من اليوم، فتحت المتاحف والمكتبات وحدائق الحيوان أبوابها في المدينة التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة لكنها فرضت قيودا على عدد الزوار. كما عاد أطباء الأسنان للعمل أيضا.

وسمحت السلطات باستئناف الأحداث الرياضية لكن لا يسمح سوى بحضور عشرة بالمئة على الأكثر من طاقة المكان الاستيعابية للمتفرجين.

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وبدأت موسكو في رفع إجراءات العزل العام منذ الأسبوع الماضي وسمحت لسكانها بمغادرة منازلهم واستخدام وسائل النقل العامة بحرية والتنقل في أنحاء المدينة بسياراتهم دون أي قيود.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) أوقفت الوكالة الروسية في 2015 بعدما وجدت أدلة على تعاطي منشطات على نطاق واسع بين الرياضيين الروس.

واستعادت الوكالة وضعها بشروط في سبتمبر 2018 لكن الوكالة العالمية اعتبرتها غير متوافقة قرب نهاية العام الماضي بعد اكتشاف تلاعب موسكو في بعض نتائج معمل الاختبارات. وقالت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها لوزان إنها ستنظر طعن اللجنة الأولمبية الروسية على إيقاف البلاد أربع سنوات من المشاركة في الأولمبياد وبطولات رياضية بارزة أخرى في أوائل نوفمبر تشرين الثاني. ونشرت المحكمة بموقعها على الانترنت قائمة بمواعيد الطعون المختلفة التي ستنظرها في الفترة المقبلة وقالت إنها ستنظر طعن روسيا على قرار إيقافها بين الثاني والخامس من نوفمبر.

وفي العام الماضي حرمت الوادا روسيا من المشاركة تحت العلم الوطني في أي بطولة دولية ومن بينها الأولمبياد لأربعة أعوام بسبب التلاعب في نتائج اختبارات.

وتمنع العقوبة أيضا روسيا من استضافة أو السعي لتنظيم أي أحداث رياضية كبرى لأربع سنوات.