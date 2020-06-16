شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة لعودة الحياة للدورى المصرى يوم 25 يوليو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن 7 إجراءات وضوابط لعودة الحياة للأنشطة الرياضية وعلى رأسها مسابقة الدورى المصرى، يوم 25 يوليو 2020، وذلك فى مؤتمر صحفى موسع عقده وزير الرياضة بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة.

فى هذا التقرير نستعرض معا هذه الإجراءات لعودة الحياة إلى النشاط الكروى المصرى:

عودة التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى

عودة الدورى يوم 25 يوليو 2020.

التباعد الجسدى لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار العدوى.

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رفع الوعى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالمنظومة.

التخلص الآمن من المخلفات ومراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.

إجراءات خاصة لاستخدام غرف خلع الملابس ودخول الفريقين للملعب.

إلغاء المؤتمرات الصحفية عقب المباريات.