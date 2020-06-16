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شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات مشددة لعودة الحياة للدورى المصرى يوم 25 يوليو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن 7 إجراءات وضوابط لعودة الحياة للأنشطة الرياضية وعلى رأسها مسابقة الدورى المصرى، يوم 25 يوليو 2020، وذلك فى مؤتمر صحفى موسع عقده وزير الرياضة بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة.
فى هذا التقرير نستعرض معا هذه الإجراءات لعودة الحياة إلى النشاط الكروى المصرى:
عودة التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى
عودة الدورى يوم 25 يوليو 2020.
التباعد الجسدى لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار العدوى.
رفع الوعى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالمنظومة.
التخلص الآمن من المخلفات ومراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.
إجراءات خاصة لاستخدام غرف خلع الملابس ودخول الفريقين للملعب.
إلغاء المؤتمرات الصحفية عقب المباريات.
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