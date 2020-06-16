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إجراءات مشددة لعودة الحياة للدورى المصرى يوم 25 يوليو.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن 7 إجراءات وضوابط لعودة الحياة للأنشطة وعلى رأسها مسابقة الدورى المصرى، يوم 25 يوليو 2020، وذلك فى مؤتمر صحفى موسع عقده وزير بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة.

فى هذا التقرير نستعرض معا هذه الإجراءات لعودة الحياة إلى النشاط الكروى المصرى:

عودة التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى

عودة الدورى يوم 25 يوليو 2020.

التباعد الجسدى لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار العدوى.

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رفع الوعى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالمنظومة.

التخلص الآمن من المخلفات ومراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.

إجراءات خاصة لاستخدام غرف خلع الملابس ودخول الفريقين للملعب.

إلغاء المؤتمرات الصحفية عقب المباريات.



 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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