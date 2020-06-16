شكرا لقرائتكم خبر عن عمار "الأهلي" حيران بين 4 أندية في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مستقبل عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي الشاب المعار لطلائع الجيش محل غموض كبير، بعد دخول العديد من الأندية في مفاوضات لضمه، ويتواجد عمار حمدى حالياً على قوة نادى طلائع الجيش بعدما طلب اللاعب الخروج للإعارة فى شهر يناير الماضى للحصول على فرصة اللعب، رغم تمسك الأهلى ببقائه وقتها، ولكن اللاعب الشاب أراد الحفاظ على فرصه فى التواجد مع المنتخب الأولمبي.

بيراميدز

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات لضم عمار حمدى، فى ظل وجود رغبة فنية بتدعيم مركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح، ويتحفظ مسئولو بيراميدز على فكرة استعارة عمار حمدى مفضلين شراءه نهائياً ليكون خير خليفة لعبد الله السعيد نجم هجوم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، وهو الأمر الذى رحب به اللاعب، ولكنه أكد لإدارة بيراميدز أن عقده ممتد مع الأهلى وبالتالى لا يملك حق تحديد مصيره بمفرده.

الطلائع

خاطب طلائع الجيش إدارة الأهلي لتجديد استعارة عمار حمدي خاصة بعد تألق اللاعب بقميص الفريق منذ انتقاله اليه على سبيل الإعارة، وهو العرض الذي تناقشه إدارة الأهلي في الوقت الحالي.

الاتحاد السكندري

يرغب الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم في استعارة عمار حمدي إلا أن اللاعب انتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة، ويتواصل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع اللاعب بشكل مستمر وأكد له على وجود حاجة فنية اليه.

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الأهلي

يوجد اتجاه بالأهلي لعودة عمار حمدي وصرف النظر عن التفريط فيه لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة فى ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة، فضلاً عن كون اللاعب لايزال تحت السن وبالتالى لن يشغل مكاناً فى القائمة الحمراء، ولكن فايلر من مدرسة المدربين التى ترفض تكدس اللاعبين فى القائمة، وبالتالى حال نجاح الأهلى فى تدعيم الهجوم بلاعبين جيدين سواء أجانب أو مصريين، فى ظل وجود أكثر من اسم مرشح للعب للأهلى، أبرزهم جاكسون موليكا وسيرينو وطاهر محمد طاهر، فقد يتم الموافقة على رحيل اللاعب، ولكن إدارة الأهلى ستتجه وقتها لإعارته وليس بيعه.