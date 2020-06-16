شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العدل يعقد جلسة مع الأجهزة الفنية لليد لشرح إجراءات عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة احاد كرة اليد جلسة مع الأجهزة الفنية للأندية خلال الأيام المقبلة لشرح الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها حين عودة النشاط، سواء بالتدريبات أو المباريات فى ظل تكليفه من قبل المجلس بتولى هذا الملف.

ومن المنتظر أن تعود أندية اليد إلى التدريبات أول يوليو على أن يتم استئناف النشاط فى شهر أغسطس وفقا للخطة المعلنة من وزارة الشباب والرياضة.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن الجاهزية لعودة النشاط تدريجيًا بالتدريبات واستئناف النشاط بوضع خطة منظمة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من أجل مونديال مصر 2020 الذى ستسضيفه مصر يناير المقبل.

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وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إنه كانت لا توجد أى نية لإلغاء النشاط على صعيد اللعبة، خاصة أنه لابد من تحديد الصعود والهبوط للمحترفين والممتاز، ويتبقى لقاءات قليلة على إنهاء المسابقات فضلاً عن المسابقات المتعلقة بالحافز الرياضى.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.