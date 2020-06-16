القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يرفض رحيل بديل معلول فى الصيف، اللجنة الطبية العليا توزع إرشادات عودة النشاط الرياضى اليوم.

الأهلى يرفض رحيل بديل معلول فى الصيف

رفضت لجنة التخطيط بالأهلي مناقشة العروض التي تلقاها محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، والتى يعد أبرزها من نادى مصر المقاصة نظراً لحاجة الفريق لجهوده فى الموسم الجديد، كونه الوحيد المتواجد كبديل للتونسي علي معلول الظهير الأيسر الأساسى، خاصة بعد الاستقرار على تجديد إعارة حسين السيد أو بيعه نهائياً عقب انتهاء إعارته لمصر المقاصة لعدم الاقتناع بقدراته من جانب الجهاز الفنى.

اللجنة الطبية العليا توزع إرشادات عودة النشاط الرياضى اليوم

توزع اللجنة الطبية العليا برئاسة دكتور محمد سلطان، اليوم الثلاثاء، الأكواد الخاص بعودة النشاط الرياضى على جميع الاتحادات الرياضية والأندية، حيث تحمل هذه الأكواد جميع التفاصيل التى تحتاجها الأندية والاتحادات، والتى تخص عودة النشاط الرياضى بالتفاصيل.

سموحة يرحب بتجديد إعارة أحمد فتوح بعد قرار الزمالك

رحب مسئولو سموحة بتجديد إعارة أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك المعار للموج الأزرق حتى نهاية الموسم الجارى بعد تألقه اللافت مع الفريق، بالإضافة لظهوره بشكل جيد مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر مؤخرا وحصل الفراعنة على لقبها وتأهلوا من خلالها إلى أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف 2021.

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الأهلى يرفض دخول مزاد "كينو" خلال ميركاتو الصيف

رفض مسئولو النادي الأهلي دخول "مزاد" البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المُعار لنادي الجزيرة الإماراتي من أجل التعاقد معه خلال ميركاتو الصيف المقبل ورغم قناعة الجميع فى القلعة الحمراء تقريبًا بقدرات وإمكانيات اللاعب البرازيلى العالية، إلا أن التعاقد معه بات أمرًا شبه مستحيل داخل الأهلي.

الأهلى يؤجل تسويق أزارو بعد الموافقة على مد إعارته للاتفاق

أجل مسئولو النادى الأهلى جهودهم في ملف تسويق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي بعد الموافقة على طلب الأخير بمد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر المقبل، عقب إعلان قرار استئناف الدورى السعودى والذى من المنتظر أن ينتهى فى الموعد المذكور، وينص عقد إعارة ازارو للاتفاق علي عودة اللاعب مطلع شهر يوليو المقبل الا ان جائحة كورونا تسببت في تعطيل كل دوريات العالم وبالتالي سيمتد الموسم في السعودية حتي شهر أكتوبر المقبل فى الوقت الذى أكد الاتحاد الدولى فيفا أن مد ‘عارة اللاعبين لابد أن يتم بالتراضي بين الأندية وهو ما حدث في ملف إعارة ازارو.