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جونيور أجاى يتألق فى جلسة تصوير جديدة "أزرق × أزرق"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النيجيرى جونيور أجاى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى جلسة تصوير جديدة، ظهر خلالها بالملابس الزرقاء الكاملة، ولفتت جلسة التصوير أنظار محبى ومتابعى اللاعب عبر صفحته على انستجرام، حيث نالت إعجاب متابعيه، الذين أشادوا بموهبته وخلقه،

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ومنذ انضمام اللاعب إلى الأهلى في الميركاتو الصيفي عام 2016، أثبت أنه حل سحري ونموذجي لجميع المدربين الذين توافدوا على تدريب القلعة الحمراء وصولاً إلى السويسري رينية فايلر مدرب الفريق، بفضل المهارة الفردية التي تساعد النيجيري على خلق الحلول والتسجيل من أنصاف الفرص.

 

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جونيور آجايى شارك مع النادي الأهلي في 121 مباراة استطاع أن يسجل خلالهم 35 هدفاً وصنع 24 آخرين، ليشكل أحد أهم العناصر الهجومية للفريق الأحمر ويصبح ركيزة أساسية في تشكيل المارد الأحمر.

 

ونظراً لقدراته الفنية، أصبح النيجيري بمثابة الحل السحري لمدربي القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق، فهو يجيد اللعب كصانع ألعاب في الجناح الأيسر ويمكن الاعتماد عليه في مركز المهاجم الصريح، وهو ما حدث منذ انطلاق الموسم الجاري حيث اعتمد عليه فايلر في مركز المهاجم مع تراجع مستوى مروان محسن وعدم قناعة السويسري بإمكانيات المغربي وليد أزارو.

 

ورغم عدم ثبات مركزه في الكثير من المباريات تألق النيجيري، واستطاع أن يسجل للفريق الأحمر 7 أهداف بواقع هدفين في دوري أبطال أفريقيا و5 أهداف في الدةري العام خل الموسم الجاري، قبل فترة التوقف بسبب وباء المستجد، كما صنع أيضاً 4 أهداف أخرى بزملائه بالفريق.

 

القيمة التسويقية لجونيور أجايى تقدر بحوالي مليون و200 ألف يورو أي ما يعادل 21 مليون جنيهاً مصرياً تقريباً، واستطاع صاحب الـ 24 عاماً أن يحصد 3 ألقاب ببطولة الدوري العام مع الأهلي، ولقب كأس مصر ولقبين كأس السوبر المصري.

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