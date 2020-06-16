شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للتنس يرسل الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد الدولى للتنس الإجراءات اللاحترازية لعودة النشاط الرياضى إلى الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيبل الشافعى، تحسبا لعودة النشاط الرياضى والمسابقات للعبة، على أن يقوم الاتحاد بإرسال هذه الإجراءات إلى جميع الأندية خلال الفترة المقبلة.

وجاء نص البيان..

أتمنى أن تكونوا جميعا آمنين وبصحة جيدة فى هذه الظروف العصيبة وغير المسبوقة، وأنا أيضا على يقين بأنكم تعملون مثل فريق الاتحاد الدولي للتنس على مواجهة الكثير من التحديات التي نواجهها بسبب تفشي كوفيد-19.

كان هناك بعض المستجدات الإيجابية مؤخرا مع زيادة عدد الدول التي يبدو أنها تجتاز تفشي كوفيد-19 لذا فمن الضروري أن نبدأ الآن في العودة إلى مهمة "العودة للتنس" عندما تسمح الظروف وفي هذه الظروف نبدأ في وضع إجراءات من أجل إعادة إنشاء عودة آمنة للمنافسة. وهكذا فقد طورت المجموعة الاستشاري لكوفيد -19 لدى الاتحاد الدولي للتنس إرشادات من نود أن نشاركها معكم. ووفقا للبيانات الرسمية واستشارات الخبراء فمن المحتمل أن تعود المنافسة المحلية قبل المنافسة الدولية. ويتناول هذا الإطار الحالي المنافسة على المستوى المحلي. وسوف تقدم إرشادات محددة لعودة المنافسة الدولية في الوقت المناسب وفقا لسير جائحة كوفيد-19.

وسوف يتطلب تنفيذ هذا الإطار إسهام فعال من كل اتحاد وطني وخاصة فيما يتعلق بالعمل عن قرب مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية على ضمان أن تظلون على اطلاع على أي تغييرات في قيود الحركة تؤثر على قدرة الاتحاد على تنظيم منافسة التنس والعمل في إطار أي قيود تظل قائمة في بلدكم.

كيفية العودة إلى التنس بأمان

نؤمن بأنه يجب عدم تنظيم أي نشاط للتنس في الوقت الذي توجد فيه قيود "حظر" فرضتها الحكومة، بالإضافة إلى ذلك فإن أي قيود تفرضها الحكومة يكون لها السبق على الاستشارات التي يقدمها الاتحاد الدولي للتنس. وبهذا فإنه يجب علينا أن نستعد لدعم تنظيم الفعاليات بمجرد رفع هذه القيود. وتكون أحد المزايا المهمة للتنس هي أنه يمكن لعبه مع احترام اشتراطات التباعد الاجتماعي، رغم أنه قد لا يسمح بدخول الجمهور. ولهذا السبب نوصي بأن يكون هناك حوار فعال مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية في بلادكم من أجل ضمان أن يكون لديكم أحدث المعلومات ويمكنكم التخطيط لعودة التنس بمجرد رفع القيود.

ومن المحتمل أن تنظم الفعاليات على المستوى المحلي قبل الأحداث الإقليمية والدولية حيث إنه سيتم رفع قيود الحركة الداخلية قبل القيود الدولية. ويوصي الاتحاد الدولي للتنس بتنظيم الفعاليات على المستوى الوطني عندما تسمح الإرشادات واللوائح الحكومية بذلك. ودعما لهذه الفعاليات فقد تم تطوير الحد الأدنى من المعايير والتوصية بها بما يجب تطبيقه خلال تفشي كوفيد-19 والتي نرفقها بهذا الخطاب. وتوضع هذه المعايير لحماية اللاعبين وفريق العمل والمسؤولين والجماهير من مخالطة كوفيد-19 ونقله ودعم منظمي المسابقات في الإعداد للمسابقات.

حماية النزاهة وعقد الاتحاد المخصص

ونحن نعمل معا على ضمان العودة للمنافسة يجب علينا أن نعرف تهديدات النزاهة التي يمثلها المفسدون المحتملون للرياضة سواء من خلال المنشطات أو التلاعب بالمباريات. وبناء عليه نرجو منكم الإعداد لتنظيم الفعاليات وأن تعملوا مع الاتحاد الدولي للتنس على ضمن أن يمكننا تنفيذ الاحتياطات الضرورية والمطلوبة لحماية نزاهتهم.

علينا أن نعلم بخطر تجميع بيانات غير دون تصريح واستخدامها للمراهنات في الأسواق غير المنظمة والتلاعب بالمباريات. ولهذا السبب نطلب منكم تبليغنا بكافة الفعاليات التي تنظمونها بحيث يمكننا أن نضمن أن تتم تغطيتها من خلال برنامج مراقبة النزاهة.

وفي النهاية نرجو موافاتنا باسم "مسؤول النزاهة" المعين داخل اتحادكم والذي سيكون مسؤولا عن التواصل مع الاتحاد الدولي للتنس بشأن كافة الأمور ذات الصلة بالنزاهة ومع وحدة نزاهة التنس وبرنامج مكافحة منشطات التنس على النحو الضروري.

إرشادات العودة للتنس

إطار العودة للتنس

كان لتفشي كوفيد-19 على مستوى العالم تأثير ملموس على التنس فقد ترتب على القيود على الحركة التي فرضتها الحكومات وقف جدول مباريات التنس العالمية. وبمجرد تخفيف هذه القيود قد يكون من الممكن تنظيم المسابقات الرياضية مرة أخرى في حضور الجمهور أو بدون حضورهم على المدى القصير على الأقل.

والهدف الأساسي من هذا المستند هو وضع إرشادات للحد الأدنى من المعايير والتى ينصح بها لتنظيم مسابقات التنس.

تم تطوير هذا المستند وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم الفعاليات الرياضية وبإسهام من رئيس لجنة العلوم والطب الرياضي في الاتحاد الدولي للتنس. ويعتزم تكميل الاشتراطات التنظيمية الحالية لفعاليات الاتحاد الدولي للتنس وليس بديلا عنها.

تنظيم مسابقات التنس

عام

بسبب زيادة المخاطر التي يمثلها كوفيد-19 لكبار السن ومن يعانون من الظروف الصحية للمسنين لا يوصي الاتحاد الدولي للتنس بتنظيم مسابقات للفئات العمرية من 60 سنة فأعلى، ونحن ننصح بأن يتم تشجيع أي لاعب يعاني من حالة صحية يمكن أن تزيد خطر أعراض كوفيد-19 الخطيرة على تجنب المشاركة. ويعترف الاتحاد الدولي للتنس أيضا بالتهديدات التي تواجه النزاهة ذات الصلة بالعودة للتنس، ويعمل مع برنامج مكافحة منشطات التنس ووحدة نزاهة التنس على تنفيذ التخفيف المناسب.

متى يجب عدم تنظيم المسابقات؟

إذا فرضت قيود الحركة أو الإجراءات الوطنية الأخرى التي تمنع من تنظيم المسابقات (أو أعيد فرضها) في بلد معين يجب اتباع هذه القيود والإجراءات وعدم تنظيم مسابقات التنس. ويكون لهذه الإجراءات السبق على الإرشادات في هذا المستند.

تنظيم المسابقات

يجب على الاتحادات الوطنية أن تكون على اتصال دوري بالسلطات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية لتحديد ما إذا كان يمكن تنظيم التنس في إطار قيود الحركة الحالية. ويمكن لعب التنس بإجراءات التباعد الاجتماعي القائمة لذا فإنه من المحتمل أن تكون أحد أول الرياضات التي يمكن تنظيم منافسة لها. ويمكن أن تشمل المنافسات منافسين من دول أخرى إلى أن يتم رفع قيود السفر الدولية.

الحد الأدنى للمعايير التي ينصح بها

توضح الجداول التالية المعايير التي ينصح بها لتنظيم مسابقات التنس. ويمكن لهذه الإرشادات أن تخفف فقط من خطر عدوى كوفيد-19- لا يمكنها أن تقضي عليها. ويجب أن تقرر أي عودة للمنافسة وتنفيذ هذا الإرشاد بالاشتراك مع الجهات المحلية الوطنية ذات الصلة.

الحد الأدنى للمعايير

الإجراءات

التعليقات

تنفيذ التباعد الاجتماعي تعديل التغييرات يذهب اللاعبون حول الأجناب المتقابلة من الشبكة الفصل بين مسؤولي الملعب واللاعبين فصل اللاعبين عن حكم الكرسي و كل منهم الآخر (بالنسبة للزوجي) منع المصافحة بالأيدي وصور الاختلاط الجسدي الأخرى استخدام اللاعبين لمجموعات كرات مختلفة التعرف على الكرات المختلفة لكل لاعب وتمييزها تنفيذ سياسات الاتحاد الدولي للتنس بشأن الفوط توفير حاوية لكافة التجهيزات التي تستخدم لمرة واحدة يجب أن يصل اللاعبون إلى مكان قبل وقت البدء المخصص وفي طاقم اللعب ويغادرون على الفور بعدها (بدون استحمام) Advertisements عدم مشاركة المعدات طعام وعبوات مياه فردية اللعب خلف الأبواب المغلقة أو في حضور عدد محدود من الجماهير/ الفصل بين الجماهير وضع جميع الجماهير (عندما يسمح بذلك) على مسافة 2 متر بين كل منهم الآخر. الانفصال الجسدي في المواقع التي عادة ما يجتمع فيها الناس تمييز مسافات الفصل مثل الغذاء/ الشراب والحمامات وضع المعايير الصحية: النظافة والتعقيم اليومي لجميع المناطق المشتركة بصفة دورية يرتدي الأطفال الذين يجمعون الكرات قفازات مطاطية في الملعب. ويرتدي المسؤولون وفريق العمل وأطفال الكرات كمامات خارج الملعب توفير الملاحظات الصحية للاعبين والمسؤولين والجماهير. كل الحد الأدنى من المعايير، بالإضافة إلى: اللعب في الخارج اللعب فردي فقط توفير ما يلي للاعبين: مناديل وأكياس بلاستيكية وفوط يد تحتوي على الكحول وأكوب شرب للاستخدام مرة واحدة وترمومتر ومعقم توفير الوصول لطبيب في الموقع/ عند الطلب غرفة العزل ومسؤول الطوارئ وإجراءات الإجلاء إجراء الفحوصات الصحية اليومية للاعبين والمسؤولين وفريق العمل الاختبار اليومي والاعتماد الذاتي للكشف عن الخلو من الأعراض الاحتفاظ ببيانات اتصال كل الموظفين والمسؤولين واللاعبين تتبع الاتصالات في حالة اكتشاف عدوى في الموقع وضع بروتوكول استمرارية الأعمال (في حالةالعدوى) زيادة مستويات التوظيف مثل تقسيم فريق العمل إلى 2 وضع بروتوكول إذا تطورت أعراض كوفيد-19 في الموقع

الأسئلة

إذا كان لديك أي أسئلة عن هذا التوجيه يرجى الاتصال بالاتحاد الدولي للتنس

العودة لمنافسة التنس

إرشادات للاتحادات الوطنية

لتسهيل العودة الآمنة إلى التنس يجب على الاتحادات الوطنية التعامل الفعال من أجل تشجيع العودة للمسابقة. وسوف تساعد الأسئلة التالية على تحقيق هذه العودة في أقرب وقت ممكن.

الحفاظ على التواصل الدوري مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية (على النحو المناسب على المستوى الشخصي إذا أمكن) من أجل:ضمان الحصول على أحدث المعلومات عن قيود الحركة خاصة فيما يتعلق بإعادة تنظيم المنافسات الرياضيةضمان الامتثال للنصائح الرسميةتشجيع وترويج التنس كرياضة يمكن لعبها مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ويجب أن تكون بين أول الرياضات التي يسمح بها عند تخفيف قيود الحركة.إصدار توجيهات المشاركة الآمنة إلى:اللاعبينالمسؤولينالأندية ومنظمي الفعالياتالجمهورفريق عمل الدورات بما فيهم الفريق الطبيعرض الملاحظات بشكل واضح حول الملعب بما في ذلك عند نقاط الدخول/ الخروج ونقاط التجمع وحول كل ملعب.عرض الملاحظات والنصائح على مواقع الاتحاد والدورةتقديم النصح للمجموعات المعرضة للخطر من أجل عدم المشاركة أو الحضور للمكان.تقديم الاستشارة لمن يحملون أعراض كوفيد-19 ومن خالطوا أي شخص يحمل أعراض كوفيد-19 بعدم الحضور للمكان.تبليغ الاتحاد الدولي للتنس عند تخفيف قيود الحركة وإمكانية لعب التنس سواء في المستويات الترفيهية او مستويات المنافسة.تبليغ الاتحاد الدولي للتنس ([email protected]) بكافة الفعاليات على المستوى المحلي التي تنظم في بلدك.

السلامة خلال منافسة التنس

اللاعبين والمسئولين

قبل المنافسة:خفض خطر الإصابة من خلال التهيئة المسبقةالنظر في اللعب الترفيهي ضد أفراد الأسرة إذا أمكن لتقليل خطر انتقال كوفيد-19.عدم اللعب إذا كنت تعاني أنت أو أفراد أسرتك من أي أعراض لكوفيد-19، أو كنت مخالطا لأي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19 أو تعزل نفسك أو تكون معرض للخطر.تنفيذ التباعد الاجتماعي خلال المنافسة في جميع الأوقات بما في ذلك:الوصول إلى المكان بزي المباراة قبل وقت قصير من موعد البدء المحدد ومغادرة المكان بعد المباراة مباشرة. عدم استخدام الدواليب أو الاستحمام.ارتداء القفازات (المسؤولين)ارتداء الكمامة عندما يكون خارج الملعبيجب أن يحتفظ اللاعبين والمسؤولين على مسافة 2 متر على الأقل بين كل منهم الآخر.عدم المصافحة مع اللاعبين/ المنافسين أو المخالطة الجسدية/ القريبة قبل المباراة أو خلالها أو بعدها.يجب أن يستخدم كل لاعب مجموعته الخاصة من الكرات (التي ترقم بأرقام منفصلة). ويجب استخدام الكرات لمباراة واحدة فقط.تنفيذ سياسة الفوط المعدلة لدى الاتحاد الدولي للتنس.عند التغيير اذهب حول الجانب المقابل من الشبكةلا توقع تذكر أو تلتقط سيلفي مع الجمهورلا تشارك أي معدات أو تجهيزات أخرى (المضرب وزجاجات المياه والطعام) مع زملاء الفريق أو الخصوم.احترام الشروط الصحية الجيدة:تجنب ملامسة الأسطح كلما أمكن.غسل/ تعقيم اليدين بصفة دورية بما في ذلك قبل وبعد استخدام الحمام وبعد ملامسة الأسطح.الكحة في منديل ورقي والتخلص منه على الفور.عدم لمس وجهك.إذا ظهرت لديك أعراض كوفيد-19 خلال 14 يوم من المنافسة أبلغ مدير الدورة والاتحاد الدولي للتنس على [email protected]

الجمهور

الجمهور (تلصق الملاحظات في مواقع بارزة)

تنفيذ التباعد الاجتماعي:ضمان اتباع كافة القيود الحكومية. وقد يعني هذا تحديد عدد الجمهور أو اللعب خلف الأبواب المغلقةالتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات وفقا للتوجيهات أو الاشتراطات المحلية.الحفاظ على مسافة 2 متر من الجمهور الآخرين في مناطق الجلوس. وإذا كان هذا غير مجيد يتم اللعب خلف الأبواب المغلقة.الحفاظ على الفصل الفعلي عند استخدام الحمامات وشراء التجهيزات (يمكن التأشير على المسافات الفاصلة لتشجيع الالتزام).تشجيع الجمهور على مغادرة المكان على الفور بعد انتهاء المباراة (المباريات) التي يهتمون بها.مراعاة الصحة الجيدة:منع ملامسة الأسطح كلما أمكنتشجيع غسل/ تعقيم اليدين بصفة دورية بما في ذلك قبل وبعد استخدام الحمام وعبد ملامسة الأسطح المشتركة.النصح بالكحة في المناديل والتخلص منها على الفورالنصح بعدم ملامسة الوجه.في حالة تعرض أي من الجماهير لأعراض كوفيد-19 عند التواجد في الموقع:يجب تبليغ مدير الدورةيجب أن يؤخذ الشخص لغرفة العزل ويفحص من قبل طبيب الدورة.إذا اشتبه طبيب الدورة في كوفيد-19 يجب تنفيذ إجراء الإخلاء لضمان النقل الآمن للمشاهد خارج الموقع وللموقع المناسب.أي مشاهد (مشاهدين) يجلس قريبا (في حدود 3 متر) من ذلك المشاهد يجب أن يحدد موقعه ويتم تبليغه بالحالة المشتبه فيها ومطالبته بمغادرة المكان ومراقبة صحته.يجب تعقيم الأجزاء ذات الصلة في المكان قبل أي استخدام آخر.يتم تبليغ جميع المشاهدين الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 خلال 14 يوم من حضور الدورة لتبليغ مدير الدورة للمتابعة المناسبة.

منظمو الفعاليات

تقييم مخاطر تنظيم المنافسات في موقعك وعدم تنظيم الفعاليات إلا عندما تسمح السلطات المحلية أو الوطنية بذلك.اللعب خلف الأبواب المغلقة إذا لزم أو اللعب في حضور عدد محدود من الجماهير للالتزام بالقيود على التجمعات الكبرى.عدم السماح للاعبين أو المسؤولين أو فريق العمل أو الجماهير التي تظهر عليها أعراض كوفيد-19 أو الذين خالطوا شخص كان يعاني من كوفيد-19 في آخر 14 يوم بالحضور للمكان.تبليغ المجموعات المعرضة للخطر بعدم المشاركة أو الحضور للأماكنالتخطيط لغياب فريق العمل والحفاظ على بيانات الاتصال بكل فريق العمل لتتبع المخالطةتقسيم المسؤولين إلى فريقين يعمل كل منهم في أيام منفصلة (إذا أصيب عضو أحد الفريقين يعمل الفريق الآخر لباقي الفعالية).الإبقاء على نوافذ المكتب مفتوحة كلما أمكن.تنفيذ التباعد الاجتماعي:تنظيم مسابقات الفردي فقطتمييز مسافات الفصل في الحمامات وفي منافذ الأغذية وغيرها من المواقع التي يتجمع فيها الناس بما في ذلك مكاتب الدورة.ضمان وصول اللاعبين قبل وقت قصير من مبارياتهم وارتدائهم ملابس للعب والمغادرة بعد ذلك مباشرة، وعدم استخدام غرف الدواليب أو الاستحمامفصل الكراسي في الملعب بمسافة 2 مترفصل جميع الجماهير بمسافة 2 متر كلما أمكنتسهيل الظروف الصحية الجيدةتنظيف المكان يوميا وتعقيم ا لأسطح التي كثيرا ما يتم لمسها بصفة دوريةتوفير جيل معقم في كل نقاط الدخول/ الخروجتوفير كمامات وقفازات مطاطية لجميع اللاعبين والمسؤولين وفريق العمل.توفير حاويات للتخلص من التجهيزات الملوثة والمناديل ومعدات الوقاية الشخصية المستعملة والتخلص منها بأمان.توفير الدعم الطبي:ضمان أن يكون لدى الطبيب في الموقع تجهيزات كافية لمعدات الوقاية الشخصية وترمومتر يعمل بالأشعة تحت الحمراء.توفير غرفة عزل للحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19فحص درجة حرارة جميع اللاعبين والمسؤولين وفريق العمل بصفة يومية ووضع إجراء للتعامل مع حالات كوفيد-19 في الموقع (موقع العزل والكشف الطبي وتدفق الاتصالات والانتقال من الموقع).الإبلاغ عن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بكوفيد-19 إلى الاتحاد الدولي للتنس على تنفيذ التباعد الاجتماعي بما في ذلك:الحفاظ على 2 متر من أعضاء الفرق الأخرى في جميع الأوقات (في الداخل والخارج)احترام شروط الصحة الجيدة:ارتداء الكمامات في جميع الأوقاتغسل/ تعقيم اليدين بصفة دورية بما في ذلك قبل وبعد استخدام الحمام وبعد لمس الأسطحتجنب ملامسة الأسطح كلما أمكنتعقيم منطقة المكتب بصفة دورية بما في ذلك الهاتف ولوحة مفاتيح الكمبيوترالكحة في منديل والتخلص منه على الفورعدم لمس وجهكعدم مشاركة أي تجهيزات شخصيةعدم الحضور للمكان إذا تعرضت لأعراض كوفيد-19 أو إذا كنت مخالطا لأي شخص لديه أعراض وتبليغ مدير الدورة وطلب الاستشارة الطبية على النحو المناسب.الفريق الطبي:إعداد غرفة عزل لحالات كوفيد 19 المشتبه فيها.الحفاظ على مستلزمات كافية من معدات الوقاية الشخصية وترمومتر الأشعة تحت الحمراء.وضع إجراء للتعامل مع حالات كوفيد-19 في الموقع على أن تشمل العزل والكشف الطبي والانتقال من الموقع، والإبلاغ عن جميع الحالات المشتبه في إصابتها بكوفيد-19 إلى الاتحاد الدولي للتنس.