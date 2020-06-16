حاكم نيويورك: اقامة أمريكا المفتوحة للتنس بين 31 اغسطس و13 سبتمبر بدون جماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أندرو كومو حاكم نيويورك اليوم الثلاثاء إن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ستقام بين 31 اغسطس اب و13 سبتمبر أيلول بدون جماهير. وأضاف كومو على تويتر أن الاتحاد الأمريكي للعبة سيتخذ "اجراءات احترازية استثنائية" لحماية اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة الكبرى بما في ذلك اجراء اختبارات مكثفة وعمليات تطهير وتنظيف إضافية.

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