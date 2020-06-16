شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على استعدادات الأهلى لاستئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النادى الأهلى من أكثر الأندية الداعمة لقرارعودة النشاط الرياضى ومن ثم استئناف التدريبات، خاصة أن الفريق أصبح قريباً للغاية من الحصول على بطولة الدورى العام هذا الموسم، فضلاً عن وصول الفريق للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، وأكد أشرف صبحى وزير الرياضة أن بطولة الدورى العام ستعود للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري.

متى يتدرب الأهلي بعد قرار عودة النشاط الرياضي؟

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الخامسة مساء موعداً لتدريبات الفريق اليومية بعد عودة النشاط الكروى، ويتواجد فايلر حالياً في سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته فيما يتواجد جهازه المعاون في القاهرة لقيادة التدريبات لحين عودته.

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هل تواصلت إدارة الأهلى مع فايلر بعد قرار عودة النشاط ؟

بالفعل تواصلت إدارة الأهلى مع فايلر وتم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على سلامة اللاعبين، وتم إبلاغ المدرب بالقرار ووضع خطة المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على العديد من التحديات المهمة محلياً وقارياً.

ما موقف لاعبي الأهلي من العودة للتدريبات ؟

استعلم لاعبو الأهلي من جهاز الكرة بالنادي عن موعد العودة للتدريبات بعد قرار الدولة المصرية بعودة النشاط في ظل عدم وصول أى إخطار لهم حتى الآن، خاصة أن هناك البعض منهم الذي يتواجد خارج القاهرة ويحتاج بعض الوقت للعودة تمهيداً للانتظام في التدريبات.

ما إجراءات الأهلى الاحترازية قبل عودة الفريق للتدريبات ؟

وضع مسئولو الأهلي عدداً من الإجراءات الاحترازية قبل استئناف التدريبات أبرزها تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.