شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يستعلمون من جهاز الكرة عن موعد عودة التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعلم لاعبو الأهلى من جهاز الكرة بالنادى عن موعد العودة للتدريبات، بعد قرار الدولة بعودة النشاط فى ظل عدم وصول أى إخطار لهم حتى الآن، خاصة أن بعضهم يتواجد خارج القاهرة ويحتاج بعض الوقت للعودة تمهيداً للانتظام فى التدريبات، وأبلغ فايلر المدير الفنى للفريق والمتواجد حالياً فى سويسرا لقضاء إجازة مع أسرته جهازه المعاون بإقامة التدريبات فى تمام الساعة الخامسة مساء يومياً، فى الوقت الذى لم يؤكد هل سيعود الفريق للتدريبات بداية من يوم السبت المقبل، كما تمت الإشارة إليه فى قرار مجلس الوزراء أم سيتم التأخر عن ذلك الموعد.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.