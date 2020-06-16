شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تستعين بأطباء في 3 تخصصات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ، بثلاث أطباء واستشاريين في تخصصات مختلفة للانضمام الي اللجنة الطبية باللجنة والتي يرأسها الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ، حيث تم الاستعانة بكل من الدكتور أحمد محمد هيبة استشارى الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادى للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتورة أمانى جمعة استشارى مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم ، كما استعانت اللجنة بكل من ، دكتور أحمد غريب استشاري الامراض الصدرية ، الدكتور عبد الله علام استشاري امراض الروماتزيم والتأهيل وخبير استخدام الاجهزة فوق الصوتية .
وتقوم اللجنة الطبية باللجنة الاولمبية المصرية ، بعقد اجتماعات بشكل يومي لتوفير أقصي درجات الحماية للاعبين مع بداية عودة النشاط الرياضي .
وكان الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة، قد أكد أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.
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