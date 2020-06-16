آية مدنى: دعم الأولمبية المصرية سر تواجدى الإدارى على المستوى الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت آية مدنى بطلة مصر السابقة للخماسى الحديث ورئيسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن شكرها وتقديرها لمجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب، الذى منح لجنة اللاعبين دورا مهما ومفعل داخل اللجنة الأولمبية.
وقالت آية مدنى، فى تصريحات صحفية باللجنة الأوليمبية، فى السابق لجنة اللاعبين لم يكن لها دور لكن مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الحالى أصبح للجنة اللاعبين دور ولها نشاط وهو خطوة مهمة للغاية بمشاركة اللاعبين، وأن تكون تجاربهم فى الرياضة محل اهتمام لإعداد أجيال للمستقبل.
وأوضحت آية مدنى أن مساهمة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والدعم الذى وجدته منذ تنصيبها رئيسة للجنة اللاعبين كان لها دور كبير فى انطلاقة دولية بالتواجد كعضو فى لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية رغم أن اختيار أعضاء لجنة اللاعبين فى اللجنة الأولمبية الدولية يكون من ألعاب أخرى غير الخماسى الحديث، لكن دور اللجنة الأولمبية المصرية ودعمى بجانب تاريخى فى البطولات كان له دور فى التواجد كعضو فى لجنة اللاعبين الدولية.
وأضافت آية مدنى دعم اللجنة الأولمبية المصرية كان له دور فى تواجدى كعضو فى لجنة لتطوير باللجنة الأولمبية الدولية، وأيضا عضو فى اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الملاكمة الدولى حتى أولمبياد طوكيو، والمساهمة فى برامج مهمة من أجل تطوير الرياضة على المستوى المحلى الإقليمى والدولى.
وأشارت آية مدنى التواجد الدولى مهم للغاية وأن يكون لمصر ممثل فى لجان مهمة في المناصب الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أمر مهم للغاية وفي نفس الوقت يكون صعب للغاية تحقيقه ويحتاج إلى علاقات قوية وتواصل دولي كبير بجانب إسم اللاعب وتاريخه الدولي في اللعبة التي يمارسها، ووجدت هذا الدعم والإتصالات الدولية من اللجنة الأولمبية المصرية التي دعمت بقوة وساعدت حتى أحصل على هذه المناصب ويصبح لمصر ممثل يعبر عنها دوليا في أهم التجمعات الإدارية.
واختمت آية مدنى أتمنى أن أكون سفيرة لمصر على قدر المسئولية وأحافظ لمصر على هذا التواجد الدولي وهذه مسئولية كبيرة وهناك تواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام حطب حتى نكون على خط واحد بما فيه مصلحة مصر والرياضة المصرية التي تتقدم بخطى ثابته سواء على مستوى النتائج أو المستوى الإداري.
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