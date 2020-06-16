شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى: دعم الأولمبية المصرية سر تواجدى الإدارى على المستوى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت آية مدنى بطلة مصر السابقة للخماسى الحديث ورئيسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن شكرها وتقديرها لمجلس إدارة اللجنة برئاسة المهندس هشام حطب، الذى منح لجنة اللاعبين دورا مهما ومفعل داخل اللجنة الأولمبية.

وقالت آية مدنى، فى تصريحات صحفية باللجنة الأوليمبية، فى السابق لجنة اللاعبين لم يكن لها دور لكن مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الحالى أصبح للجنة اللاعبين دور ولها نشاط وهو خطوة مهمة للغاية بمشاركة اللاعبين، وأن تكون تجاربهم فى الرياضة محل اهتمام لإعداد أجيال للمستقبل.

وأوضحت آية مدنى أن مساهمة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والدعم الذى وجدته منذ تنصيبها رئيسة للجنة اللاعبين كان لها دور كبير فى انطلاقة دولية بالتواجد كعضو فى لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية رغم أن اختيار أعضاء لجنة اللاعبين فى اللجنة الأولمبية الدولية يكون من ألعاب أخرى غير الخماسى الحديث، لكن دور اللجنة الأولمبية المصرية ودعمى بجانب تاريخى فى البطولات كان له دور فى التواجد كعضو فى لجنة اللاعبين الدولية.

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وأضافت آية مدنى دعم اللجنة الأولمبية المصرية كان له دور فى تواجدى كعضو فى لجنة لتطوير باللجنة الأولمبية الدولية، وأيضا عضو فى اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الملاكمة الدولى حتى أولمبياد طوكيو، والمساهمة فى برامج مهمة من أجل تطوير الرياضة على المستوى المحلى الإقليمى والدولى.

وأشارت آية مدنى التواجد الدولى مهم للغاية وأن يكون لمصر ممثل فى لجان مهمة في المناصب الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أمر مهم للغاية وفي نفس الوقت يكون صعب للغاية تحقيقه ويحتاج إلى علاقات قوية وتواصل دولي كبير بجانب إسم اللاعب وتاريخه الدولي في اللعبة التي يمارسها، ووجدت هذا الدعم والإتصالات الدولية من اللجنة الأولمبية المصرية التي دعمت بقوة وساعدت حتى أحصل على هذه المناصب ويصبح لمصر ممثل يعبر عنها دوليا في أهم التجمعات الإدارية.

واختمت آية مدنى أتمنى أن أكون سفيرة لمصر على قدر المسئولية وأحافظ لمصر على هذا التواجد الدولي وهذه مسئولية كبيرة وهناك تواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام حطب حتى نكون على خط واحد بما فيه مصلحة مصر والرياضة المصرية التي تتقدم بخطى ثابته سواء على مستوى النتائج أو المستوى الإداري.