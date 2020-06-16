شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل الله: اتحاد الكرة لم يستغل أزمة كورونا لتأسيس احتراف حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضى الدولى عن العديد من الجوانب المهمة فى الرياضة المصرية والقضايا الشائكة التى تهم الشارع الكروى وسط حالة من التفاؤل عقب إعلان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عودة النشاط الرياضى بشكل عام والدورى المصرى بشكل خاص فى وقت كان الجميع فى حالة من الجدل بشأن جدوى عودة النشاط من عدمه.

محمد فضل الله الذى لعب دوراً مهماً فى صياغة قوانين الرياضة فى البلدان العربية وتحديداً الإمارات وكان شاهداً على الكثير من الملفات التى أسست احترافية شديدة الوضوح داخل الشارع الكروى هناك يرى أن مصر بما تمتلكه من إمكانات هائلة سواء فى البنية التحتية أو اللوجيستية تجعلها قادرة على صياغة الكرة المصرية بشكل أفضل والرياضة بشكل عام، لذلك كان السعى لإجراء الحوار معه الهدف الرئيسى منه كشف العديد من الحقائق التى يمكننا من خلالها الوقوف على أرض صلبة إذا ما رأينا أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض الملفات بالشكل الذي يتواكب معه العصر الحالي.

وقال محمد فضل الله، للأسف لم نستطع الاستفادة من توقف النشاط الكروى خلال الفترة الحالية، وكان واجباً على الأندية واتحاد الكرة بالشكل الأمثل، فلا يعقل أن يكون هناك تأسيسى لتراخيص الأندية المحترفة والأسس الواجبة لذلك وعمل ورش بنظام الفيديو كونفرانس مع الأندية لتعريف الأندية بكل الأمور التى تتعلق بالاستقلالية المالية وكيف تؤسس شركة لكرة القدم وكيف تتحول الأندية من الهواية الى الاحتراف أو استدعاء الأعضاء لمناقشة اللائحة الجديدة أو غيرها من الأمور التي كانت بحاجة إلى عمل جاد أو البحث عن أفكار جديدة من خلال مناقشة الخبراء أون لاين سواء فى الفيفا أو النقاد الرياضيين للبحث عن حلول لما تحتاجه كرة القدم.

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