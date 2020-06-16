شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الكابتن علي مظهر ضيف live مع As3ad عبر إنستجرام الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكابتن علي مظهر، مدرب اللياقة البدنية ضيفا برنامج live مع As3ad الذى يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لليوم السابع بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام..

يمكنكم متابعة البرنامج لايف عبر https://www.instagram.com/youm7/- وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

يدور اللقاء حول تمارين اللياقة البدينة التي يمكن أن تُمارس بالمنزل في ظل الوضع الحالي، وأنظمة الأطعمة الصحية، وكيفية إعادة فتح صالات الألعاب الرياضية في ظل عدم انتهاء أزمة فيروس كورونا، وعلاقة مظهر بالمنتخب المصري لكرة القدم، وتدريبه لأشهر لاعبي المنتخب وفناني مصر.

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برنامج live مع As3ad يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على إنستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.