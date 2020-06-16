نور الشربينى: واجهت تحديات صعبة وفخورة بتتويجى بأفضل لاعبة فى الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، عن سعادتها بالتتويج بجائزة أفضل لاعبة فى الموسم الجارى، بعدما احتفظت بلقب بطولة العالم للعام الثانى على التوالى، والمرة الثالثة فى تاريخها، وذلك على الرغم من تعرضها لإصابة قوية فى بداية الموسم فى الركبة، منعتها من المشاركة فى أكثر من بطولة مهمة.

وقالت نور الشربينى عبر حسابها الرسمى على فيس بوك: أشعر بالفخر للفوز بجائزة أفضل لاعبة فى العام للمرة الثالثة فى مسيرتى، كان الموسم صعب بالنسبة لي ومليء بالتحديات للتعامل مع إصابة وبدايتي المتأخرة للموسم.

أتوجه بالشكر لكل من دعمني خلال هذا العام بداية من والداي، ومدربيني وليد المسلمي وأحمد شهيب وأحمد هاني بالإضافة إلى أسماء وهيلكا من عيادة أمستردام.



نور الشربيني

وهيمنت مصر على أغلب جوائز رابطة محترفين الاسكواش "PSA"، حيث حصد الثنائي، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميًا للسيدات، جائزة أفضل لاعبة بعد احتفاظها ببطولة العالم للموسم الثاني على التوالي، كما توج محمد الشوربجي بجائزة أفضل لاعب في الموسم بعد استعادته لصدارة التصنيف العالمي لرجال الاسكواش.

وجاءت جوائز المصريين كالتالي:

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ـ محمد الشوربجي فضل لاعب

ـ نور الشربيني أفضل لاعبة

ـ مصطفى عسل لاعب الأهلي أفضل لاعب ناشئ

ـ هانيا الحمامي أفضل لاعبة ناشئة

ـ علي فرج ورنيم الوليلي لاعبا وادي دجلة أفضل روح رياضية

ـ مباراة علي فرج ومحمد الشوربجي في نهائي كناري وارف كلاسيك أفضل مباراة