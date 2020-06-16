شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: ننتظر خريطة زمنية من الجبلاية بعد عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بعودة النشاط الرياضى من جديد، بعد القرار الذى أعلنه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالسماح للأندية ببدء التدريبات يوم 20 يونيو الجارى، على أن تعود المسابقات فى 25 يوليو المقبل.

وقال صدقى، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت، سعيد بعودة النشاط بالتأكيد والكلام كان واضحاً بعودة التدريبات من يوم 20 والمباريات الرسمية من 25 يوليو، لكن كان يجب أن يكون هناك وضوحاً من الاتحاد فى عودة الدورى أو بداية موسم جديد.

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وأضاف مدرب سموحة: عن نفسى أتمنى استكمال الدورى الحالى، ويجب أن يعلن الاتحاد خريطة زمنية وبرنامج كامل عن موعد بداية ونهاية الموسم ومواعيد السنة المقبلة، خاصة فى ظل استضافة مصر لكأس العالم العسكرى، ومشاركة المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو.

فى سياق متصل، يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعًا مع 6 أندية دورى ممتاز، فى الوقت الحالى، بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى .

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم اجتماع غدًا الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.