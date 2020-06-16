شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عدد الهابطين أبرز نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع 6 أندية من القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة عن تفاصيل الجلسة التى جمعتهم بأندية المجموعة الأولي للقسم الثاني ظهر اليوم وحضرها 6 أندية هي الإعلاميين و بني سويف و سوهاج و البنك الأهلي و الفيوم وشبان قنا وتم خلال الجلسة عرض اللائحة الخاصة باتحاد الكرة ومناقشة أهم بنودها وعلي رأسها الـ8 سنوات وبند الانتخابات و مقعد المرأة و رابطة الأندية.

كما شهدت الجلسة عرض الشروط الطبية من قبل محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة على الأندية تمهيدا لاستئناف النشاط الكروي و أعلن مسئولو الأندية دعمهم لاتحاد لكرة.

شهد اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع المجموعة الأولي لأندية القسم الثاني موافقة عمرو الجنايني على تخفيض عدد الفرق الهابطة من القسم الثاني للثالث إلى فريقين فقط بدلا من 5 فرق من أجل إقناع الغالبية منهم باستئناف بطولة الدوري بعد مطالبة أكثر من 9 فرق إلغاء الموسم الحالي .

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أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال اجتماعه بأندية القسم الثاني أن عودة الدوري قرار دولة وأكد الأندية احترامهم لقرار الدولة .

وافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندرى ووادى دجلة. واجتمع اتحاد الكرة، اليوم، مع ستة أندية فى الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى.

وقال على مسعود رئيس نادى الفيوم إن اجتماع اليوم مع اللجنة الخماسية بهدف استطلاع رأى الأندية فى عودة النشاط الرياضى، مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات من الاجتماع، وأن اتحاد الكرة وعد بمساعدة الأندية ماديا لعودة النشاط، لأن خزائن النادى خاوية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه لا يوجد أى موعد محدد لعودة دورى القسم الثانى.