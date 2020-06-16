فيديو.. اللجنة الخماسية تقنع القسم الثانى بتقليص عدد فرق الهبوط لفريقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع المجموعة الأولى لأندية القسم الثانى موافقة عمرو الجناينى تخفيض عدد الفرق الهابطة من القسم الثانى للثالث إلى فريقين فقط بدلا من 5 فرق من أجل إقناع الغالبية منهم باستئناف بطولة الدورى بعد مطالبة أكثر من 9 فرق إلغاء الموسم الحالى.
وأكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال اجتماعه بأندية القسم الثانى أن عودة الدورى قرار دولة وأكد الأندية احترامهم لقرار الدولة.
ووافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندرى ووادى دجلة.
ويجتمع اتحاد الكرة، اليوم، مع ستة أندية فى الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى.
وقال على مسعود رئيس نادى الفيوم إن اجتماع اليوم مع اللجنة الخماسية بهدف استطلاع رأى الأندية فى عودة النشاط الرياضى، مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات من الاجتماع، وأن اتحاد الكرة وعد بمساعدة الأندية ماديا لعودة النشاط، لأن خزائن النادى خاوية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه لا يوجد أى موعد محدد لعودة دورى القسم الثانى.
فيديو لاجتماع اتحاد الكرة مع القسم الثانى
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