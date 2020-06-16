شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اللجنة الخماسية تقنع القسم الثانى بتقليص عدد فرق الهبوط لفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع المجموعة الأولى لأندية القسم الثانى موافقة عمرو الجناينى تخفيض عدد الفرق الهابطة من القسم الثانى للثالث إلى فريقين فقط بدلا من 5 فرق من أجل إقناع الغالبية منهم باستئناف بطولة الدورى بعد مطالبة أكثر من 9 فرق إلغاء الموسم الحالى.

وأكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة خلال اجتماعه بأندية القسم الثانى أن عودة الدورى قرار دولة وأكد الأندية احترامهم لقرار الدولة.

ووافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

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ويجتمع اتحاد الكرة، اليوم، مع ستة أندية فى الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ووادى دجلة ومصر للمقاصة، بجانب أندية المجموعة الأولى لدورى القسم الثانى لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدورى للموسم الجارى.

وقال على مسعود رئيس نادى الفيوم إن اجتماع اليوم مع اللجنة الخماسية بهدف استطلاع رأى الأندية فى عودة النشاط الرياضى، مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات من الاجتماع، وأن اتحاد الكرة وعد بمساعدة الأندية ماديا لعودة النشاط، لأن خزائن النادى خاوية فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه لا يوجد أى موعد محدد لعودة دورى القسم الثانى.

فيديو لاجتماع اتحاد الكرة مع القسم الثانى