الحكومة البرتغالية تؤكد توفر الشروط الصحية لاستضافة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قالت المديرية العامة للصحة في البرتغال إنها تدعم ترشح مدينة لشبونة البرتغالية لاستضافة النهائيات المجمعة لدوري أبطال أوروبا، فيما يعد إشارة جديدة لاتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارًا بإسناد التنظيم للعاصمة البرتغالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أمس الاثنين أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتخذت قرارًا بإقامة منافسات الدورين ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية بشكل مجمع في مدينة لشبونة البرتغالية، بين يومي 12 و23 أغسطس المقبل.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان رسمي: "تدعم مديرية الصحة العامة ترشح البرتغال لتنظيم المراحل النهائية لدوري أبطال أوروبا، جميع الشروط اللازمة لاستضافة الحدث مستوفاة في البرتغال."

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وأضاف بيان مديرية الصحة العامة البرتغالية: "العمل الذي قمنا به تمت تجربته بالفعل في المسابقة الوطنية لكرة القدم."

وتم استئناف منافسات الدوري البرتغالي الممتاز الأسبوع الماضي، بعد توقف امتد لثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي البرتغالية، كما تسببت الأزمة ذاتها في تجميد منافسات دوري أبطال أوروبا، قبل اكتمال مباريات دور الستة عشر.

وأشارت سكاي سبورت أيضًا إلى أن المباريات الأربع المتبقية من عمر دور الستة عشر ستقام يومي السابع والثامن من أغسطس المقبل، قبل إقامة النهائيات المتبقية بشكل مجمع في لشبونة.

وتقام اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتشهد حسم العيد من الملفات البارزة، التي يتصدرها تحديد مواعيد وأماكن المراحل المتبقية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وتأكيد المدن المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، التي تأجلت للعام المقبل.