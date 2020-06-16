مصدر يكشف لمصراوي كواليس جلسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصدر مسؤول كواليس جلسة اجتماع أندية مجموعة الصعيد مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وبدأ اتحاد الكرة سلسلة اجتماعته مع الأندية اليوم الثلاثاء لمنافشة التعديلات على لائحة النظام الأساسي والإجراءات الاحترازية لعودة النشاط.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هناك اتجاه لتطبيق بند الـ8 سنوات ويكون هذا البند على المنصب، بمعنى أن العضو بعد 8 سنوات يحق له الترشح على مقعد النائب أو الرئيس، والنائب بعد 8 سنوات يحق له الترشح على مقعد النائب مرة أخرى أو الرئيس، والرئيس بعد 8 سنوات لا يحق له الترشح مرة أخرى".

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وأضاف: "سيتكون التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الكرة من: رئيس + نائب + 6 أعضاء + مقعد للمرأة، وسيتم تعيين نائب الرئيس بالانتخاب".

وأكمل: "هناك اتجاه أيضا لتكوين رابطة الأندية المحترفة بالانتخاب، وسيتكون عددها من 7 أعضاء، منهم 2 بالتعيين من اتحاد الكرة، وستكون المدة المفتوحة وليست دورة محددة".

وأوضح: "سيكون هناك عدة شروط من أجل الترشح في انتخابات الرابطة، أبرزها ضرورة خوض 10 مباريات دوري ممتاز، بجانب حصول المرشح على شهادة عليا، مع بيان موقفه من التجنيد، أو إذا كان حكمًا أو مدربا".

وأتم المصدر قائلا: "سيتم أيضا تطبيق بند تضارب المصالح في الانتخابات، وأهمها حرمان الإعلاميين من الترشح".