بلا مشجعين ولا للمصافحة والبصق.. مشاهد جديدة تحكم الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

مع تطبيق القواعد والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي العدوى بفيروس "كورونا" المستجد ، ستبدو بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بشكل مغاير للغاية عندما يستأنف الموسم الحالي للبطولة نشاطه بداية من غد الأربعاء.

من حظر المصافحة بالأيدي إلى ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بالأهداف ومرورا بضرورة ارتداء الأطقم الطبية لكامل معداتها الوقائية ، ستكون مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية من الموسم الحالي مختلفة كثيرا عما كانت عليه المباريات الماضية للبطولة قبل فترة التوقف الحالية منذ آذار/مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي مجموعة إرشادات وقيود صارمة للاعبين وفرق البطولة قبل استئناف فعاليات الموسم بداية من الغد.

وتضمنت هذه الإرشادات والتعليمات الصارمة ضرورة عدم البصق على أرضية الملعب أو تنظيف الأنف خلال المباريات.

وقبل بداية المباريات ، سينزل كل من الفريقين إلى أرض الملعب منفصلا عن الفريق المنافس ولم يعد هناك الاصطفاف التقليدي قبل بداية المباراة لالتقاط الصور التذكارية كما يحظر على اللاعبين الآن مصافحة بعضهم البعض قبل المباريات.

كما يتعين على اللاعبين وأعضاء الفريق استخدام معقمات اليد قبل وبعد كل مباراة. ويلتزم كل لاعب بالشرب من الزجاجة الخاصة به قبل وخلال المباراة. كما يتخلل كل شوط فترة توقف لمدة دقيقة واحدة من أجل السماح للاعبين بتناول جرعة ماء أو مشروبات مرطبة.

وتم حث اللاعبين على "تجنب المواجهات الجماعية مع المنافس أو حكام المباراة" و"محاولة تقييد التداخل مع الفريق المنافس بعد المباراة".

وفي هذه التعليمات ، التي نشرها موقع الرابطة على الانترنت ، تم مطالبة اللاعبين بضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي خلال نزولهم إلى أرض الملعب.

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وأوضحت الرابطة : "سيتم تمديد مقاعد المدربين لتمكين التباعد الاجتماعي خلال المباراة... ولن يتواجد جامعو الكرات في المباريات. وإذا ذهبت الكرة إلى المدرجات ، سيقرر الحكم ما إذا كان يمكن استرجاعها دون تأخير ملحوظ... وإذا لم يكن ممكن استعادتها سريعا ، سيسمح الحكم للاعبين باستخدام الكرات البديلة الموضوعة حول الملعب".

وفي حالة إصابة أي لاعب ، عليه أن يتوقع أن يتم علاجه بشكل يشبه العلاج في المستشفى أكثر منه العلاج على ملعب كرة القدم.

وذكرت الرابطة على موقعها الإلكتروني : " إذا احتاج اللاعب إلى علاج على أرض الملعب ، يجب على أي من أعضاء الفريق الذين يقومون بالعلاج ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة".

وأضافت : " سيتواجد طاقم طبي مكون من شخصين في المنطقة الحمراء ويجب على الأندية اختيار عضوين من المسموح لهم بالتواجد قي المنطقة الحمراء للعمل كحاملين لمحفة المصابين (النقالة الطبية) ".

وفيما سيسمح لكل فريق الآن بوضع تسعة لاعبين احتياطيين في قائمته وعلى مقاعد البدلاء مع إمكانية إجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة تبديلات كما كان في الماضي ، يستطيع ثلاثة لاعبين فقط إجراء عملية الإحماء بجوار خطوط الملعب في آن واحد.

وبعد نهاية المباريات ، يسمح للاعبين بالاستحمام ولكن بشرط الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي. ويسمح بحمامات الثلج للاستخدام الشخصي فقط.

ويستضيف أستون فيلا فريق شيفيلد يونايتد كما يلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال غدا في أول مباريات البطولة بعد استئناف الموسم الحالي.

وتقام جميع المباريات الـ92 المتبقية من المسابقة بدون جماهير فيما ستتيح بعض شبكات البث خيار "الضوضاء الاصطناعية" محاكاة لصوت الملعب كما ستستخدم بعض الأندية "حائط الجماهير الافتراضية" لإضفاء بعض الأجواء على المباريات.