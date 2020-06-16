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اتحاد الكرة يكشف تفاصيل الجلسة الأولى مع أندية القسم الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:


كشفت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني تفاصيل الجلسة التي تم عقدها ظهر اليوم الثلاثاء مع أندية المجموعة الأولى من القسم الثاني.

وتواجدت 6 أندية في اجتماع الثلاثاء: البنك الأهلي، سوهاج، الإعلاميين، بني سويف، الفيوم، وشبان قنا.

وأفاد الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيس بوك" أن الاجتماع شهد عرض موقف اللائحة ومناقشة بنودها والاتفاق عليها وأهمها بند الـ8 سنوات، وبند انتخاب نائب رئيس اتحاد الكرة وبند مقعد المرأة وبند انشاء رابطة الأندية والعديد من البنود الأخرى.

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ووفقا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الأندية التي تواجدت أشادت بتلك البنود وطالبوا بتواجدها في اللائحة.

وعلى جانب أخر، قامت اللجنة الخماسية بعرض الاشتراطات الطبية لاستئناف النشاط من جديد في حضور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وأكد الحضور وفقا لما جاء في بيان اتحاد الكرة، على دعمهم للجنة الخماسية وقرارتها ورغبتهم في التعاون معها، وأشاروا الى وجود بعض الصعوبات المالية التي تواجه الأندية فيما يخص تطبيق تلك الاشتراطات.

ووعدت اللجنة الخماسية الأندية بدراسة الأمور من أجل تخفيف تلك الأعباء المالية وتخفيف حدة تلك الأزمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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