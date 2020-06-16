محمود الخطيب لاتحاد الكرة: شباب الأقاليم مشتاقون لمباريات الدوري

تحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة في اجتماعها مع الأندية اليوم الثلاثاء.

وقال الخطيب إن الدولة تريد عودة الدوري لأن الشباب في الأقاليم مشتاقون لمشاهدة مباريات كرة القدم".

كان اتحاد الكرة اجتمع بالأندية لبحث مصير الدوري ومناقشة تعديلات اللائحة.

مع الأندية اليوم الثلاثاء.وقال الخطيب إن الدولة تريد عودة الدوري لأن الشباب في الأقاليم مشتاقون لمشاهدة مباريات كرة القدم".كان اتحاد الكرة اجتمع بالأندية لبحث مصير الدوري ومناقشة تعديلات اللائحة.

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