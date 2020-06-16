2/4 في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم

قال بكري سويلم المدير التنفيذي بنادي مصر المقاصة بأن نادي انبي رحب خلال اجتماع التنمية مع اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، باستكمال الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل.

وشهد الاجتماع تأييدا من جانب انبي لوجهة نظر الأهلي باستكمال بطولة الدوري هذا الموسم الشهر المقبل.

وبذلك تصبح الأندية في اجتماع اليوم ٤/٢، بمعنى

أن الأهلي وانبي يرغبون في عودة الدوري الحالي بينما تحفظت اندية دجلة والطلائع والمقاصة والاتحاد على استئناف الدوري الحالي ٢٥ يوليو.

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