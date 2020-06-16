الأهلي يطلب تطبيق بند الـ8 سنوات على رئاسة اتحاد الكرة فقط

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة بالأندية اليوم، تطبيق بند الـ ٨ سنوات على منصب الرئيس فقط.

فيما طلبت بقية الأندية الحاضرة في الاجتماع أن يتم تطبيق البند على المنصب مثلما اقترح اتحاد الكرة.

وناقش اتحاد الكرة مع الأندية، تعديلات لائحة النظام الأساسي، وقرار الحكومة بالأمس، الخاص باستئناف أنشطة كرة القدم يوليو المقبل.

على منصب الرئيس فقط.فيما طلبت بقية الأندية الحاضرة في الاجتماع أن يتم تطبيق البند على المنصب مثلما اقترح اتحاد الكرة.وناقش اتحاد الكرة مع الأندية، تعديلات لائحة النظام الأساسي، وقرار الحكومة بالأمس، الخاص باستئناف أنشطة كرة القدم يوليو المقبل.

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