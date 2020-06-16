لوسيان يعترف بامكانية رحيل سانشو عن بورسيا دورتموند

اعترف السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بأن الجناح الإنجليزي جادون سانشو ربما يكون ضمن اللاعبين المغادرين للفريق هذا الصيف.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء، أن أندية

مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في إنجلترا، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني، مهتمة بضم اللاعب الدولي الإنجليزي.

وعن سانشو والمغربي أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد قال:

بالطبع هناك لاعبون سيرحلون، نحن نأمل في بقائهم، لكن من الممكن أيضا أن يغادروا.

وأضاف: تتحدثون عن اثنين من اللاعبين الذين لا نعرف بالفعل ماذا سيحدث بشأنهم، ربما يستمران معنا، هذا واضح، وسيكون أمرا جيدا وسنرى ماذا سنفعل في الدفاع وخط الوسط والهجوم.

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