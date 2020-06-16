أندية القسم الثاني توافق بالإجماع على اختيار نائب اتحاد الكرة بالانتخاب

وافقت أندية المجموعة الأولي في القسم الثاني للدوري بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب.

اجتمع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثاني بالمجموعة الأولى بجانب ٦ أندية من الدوري الممتاز وهي الأهلي وانبي وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندري ووادي دجلة. نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب.اجتمع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثاني بالمجموعة الأولى بجانب ٦ أندية من الدوري الممتاز وهي الأهلي وانبي وطلائع الجيش والمقاصة والاتحاد السكندري ووادي دجلة.

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