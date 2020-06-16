المقاصة يوضح سبب تحفظ بعض الأندية على استئناف الدوري

أوضح بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، سبب رفض عدد من الأندية استناف مسابقة الدوري هذا الموسم بعد فترة التوقف

وقال سليم، "الأندية ليست رافضة لعب الدوري بصفة نهائية لكنها متحفظة على استكمال الدوري الحالي لاعتبارات كتيرة منها اللاعبون الأجانب، وطريقة وصولهم في الظروف الراهنة".

وأضاف، "عند قدومهم وارد أن يكون عدد منهم حامل لفيروس

جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية بمقر الجبلاية مساء اليوم لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي وقرار الحكومة بالأمس، باستئناف أنشطة كرة القدم. لكنها متحفظة على استكمال الدوري الحالي لاعتبارات كتيرة منها اللاعبون الأجانب، وطريقة وصولهم في الظروف الراهنة".وأضاف، "عند قدومهم وارد أن يكون عدد منهم حامل لفيروس كورونا ، والنادي عند إقامته لأعمال التعقيم، سيتكلف مبلغ ٦٠٠ ألف جنيه شهرياً".جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية بمقر الجبلاية مساء اليوم لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي وقرار الحكومة بالأمس، باستئناف أنشطة كرة القدم.

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