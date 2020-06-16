لاتسيو يرصد 18 مليون يورو للاعبيه حال الفوز بالدوري الإيطالي

رصد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو مكافآت بقيمة 18مليون يورو للاعبيه، في حال إحرازهم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي تستأنف مبارياته نهاية هذا الأسبوع بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.
ودخل لاتسيو تحت إشراف المدرب سيموني انزاجي والهداف تشيرو إيموبيلي، في منافسة شرسة للغاية مع يوفنتوس حامل اللقبفي آخر ثمانية مواسم، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة يتيمة عن "السيدة العجوز" قبل 12 جولة على نهاية الدوري.
وقالت "صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن اللاعبين وافقوا على التخلي عن رواتبهم لمدة شهر بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عنالفيروس الكوروني فيما سيتم تأجيل راتب آخر حتى شهر ديسمبر.
وأضافت أن لوتيتو رصد تقديم مكافأة بقيمة 400 ألف يورو لكل لاعب بحال أحرز فريق العاصمة اللقب، أي بمجموع 18 مليون يورو.
ويلعب لاتسيو مع أتالانتا القوي في برجامو 24 يونيو، قبل استضافة فيورنتينا في 27 منه، في سبيل بحثه عن لقبه الثالث، إذ أحرز الدوري أول مرة عام 1974 والثانية والأخيرة مطلع القرن الحالي.
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