غدا.. اليوفي ونابولي على كأس ايطاليا وصدام بين "جاتوزو" و"بوفون"

تتجه غدا " الاربعاء" ، أنظار جماهير كرة القدم الإيطالية صوب الاستاد الأولمبي في العاصمة روما لمتابعة لقاء ، يوفنتوس مع نابولي في نهائي بطولة كأس إيطاليا، والذي يشهد صداما بين الصديقين جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، وجيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس.

وتعادل نابولي مع إنتر ميلان 1 - 1 يوم السبت الماضي ليتأهل إلى النهائي بنتيجة إجمالية 2 - 1، بينما تعادل يوفنتوس مع ميلان سلبيا مساء الجمعة، رغم النقص العددي في صفوف ميلان بعد حالة طرد مبكرة.

وتأهل يوفنتوس بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، حيث كان قد تعادل على

ملعب ميلان 1 - 1 ذهابا منتصف فبراير الماضي.

وقال جاتوزو: لقد استعرضنا شخصيتنا ويجب أن أقول إنه من حيث الإيقاع، بدأنا من حيث انتهينا قبل فترة التوقف ،ومررنا بفترة صعبة للغاية ولم يكن التدريب أمرا سهلا، في ظل الوباء.

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وكان جاتوزو قد تولى تدريب نابولي في منتصف الموسم وقاده في يناير الماضي للفوز على يوفنتوس 2 - 1، علما أن يوفنتوس فاز 4 - 3 في مواجهة الفريقين في أغسطس الماضي، عندما كان كارلو أنشيلوتي في

منصب المدير الفني لنابولي.

ويفتقد جاتوزو في المباراة جهود حارس المرمى ديفيد أوسبينا بسبب الإيقاف، بينما سيعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، والذي سبق له تدريب نابولي بين عامي 2015 و2018 ويقضي حاليا موسمه الأول في تدريب يوفنتوس، على نجم حراسة المرمى المخضرم بوفون (42 عاماً) لكنه سيفتقد جهود المهاجم جونزالو هيجوايين والمدافع جورجيو كيليني.

وقال ساري إنه استمتع بأداء الفريق خلال أول 20 دقيقة من مباراة إياب الدور قبل النهائي أمام ميلان، والتي شهدت حصول الفريق على ضربة جزاء لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سدد كرة اصطدمت بالقائم.

ويتطلع رونالدو وزميله باولو ديبالا إلى التألق الهجومي وهز الشباك، بينما يأمل بوفون في اعتلاء منصة التتويج بالكأس للمرة السادسة ليعادل رقم روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي.