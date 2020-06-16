أكد علي مسعود رئيس نادي الفيوم، أنه يرفض استكمال دوري القسم الثاني وفقا للشروط الموضوعة من جانب اتحاد الكرة.

وقال مسعود في تصريحات للصحفيين عقب نهاية الاجتماع، أنه لا توجد قرارات تم اتخاذها والاجتماع كان عبارة عن مناقشات موضحا أن اتحاد الكرة وعد بدعم الأندية ماديًا. من جانب اتحاد الكرة.وقال مسعود في تصريحات للصحفيين عقب نهاية الاجتماع، أنه لا توجد قرارات تم اتخاذها والاجتماع كان عبارة عن مناقشات موضحا أن اتحاد الكرة وعد بدعم الأندية ماديًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي الفيوم: نرفض عودة الدوري للقسم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.