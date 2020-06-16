نتيجة مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني

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يستقبل برشلونة نظيره ليجانيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020، لحساب الجولة 29 من الليجا.
تبدأ مباراة برشلونة وليجانيس على ملعب كامب نو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.
وتنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، بالاضافة إلى قناة CBC سبورت، وقناة لا ليجا تي في بار، وقناة Asr TV.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الثاني، ويحتاج للفوز اليوم بأي شكل كي يضع ريال مدريد تحت ضغط غير عادي حين يواجه فالنسيا بعد غد الخميس لحساب الجولة ذاتها.
وفاز البرسا بمباراته الأولى في زمن كورونا برباعية نظيفة، حين حل ضيفًا على ريال مايوركا يوم السبت الماضي، وسجل ميسي هدف وصنع هدفين ليتصدر جدول الهدافين وجدول صناع الألعاب.
ويعاني فريق ليجانيس الأمرين في المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن سيلتا فيجو صاحب المركز الـ 17 المنجي من الهبوط.
يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة (14) من الليجا قد شهد فوز برشلونة بهدفين مقابل هدف، سجل سواريز وفيدال للبارسا، وسجل هدف ليجانيس اللاعب المغربي يوسف النصيري، فى المباراة التي اقيمت على ملعب البلدي دي بوتاركي يوم 23-11-2019.
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