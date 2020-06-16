نتيجة مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني

يستقبل برشلونة نظيره ليجانيس في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020، لحساب الجولة 29 من الليجا.

تبدأ مباراة برشلونة وليجانيس على ملعب كامب نو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.