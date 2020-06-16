محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون

ذكرت تقارير بريطانية أن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أصبح جاهزا للمشاركة في لقاء إيفرتون الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مشاركته مع فريقه يوم الأحد.

وأفادت جريدة ديلي ميل البريطانية أن ليفربول ليس لديه مخاوف بدنية حتى الآن قبل مواجهة إيفرتون.

وفقًا للصحيفة، كانت هناك ودية داخلية بين فريق ليفربول أ وفريق ليفربول ب على ملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، وشارك فيها محمد صلاح وأندي روبرتسون بشكل طبيعي بعد أن غابا عن لقاء بلاكبيرن الودي كإجراء احترازي.

وغاب النجم المصري عن اكتساح ليفربول لبلاكبيرن بنصف دستة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي، كما غاب عن بعض التدريبات أيضًا.

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يحتاج محمد صلاح وزملائه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر المسابقة للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

وتوقف البريميرليج مثل كل المنافسات الرياضية في العالم في الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران غدًا الأربعاء بمباراة مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الإتحاد.

ويتبقى 5 أيام فقط على موعد أول مباراة للريدز في البريميرليج، حيث سيواجه ليفربول خصمه إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من عمر المسابقة بملعب جوديسون بارك معقل التوفيز.