مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة بعد قرار عودة الدوري

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هاجم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وزير الرياضة أشرف صبحي، بعد اعلانه قرار عودة بطولة الدوري المصري الممتاز.
وانتقد مرتضى منصور تصريحات وزير الرياضة التي أكد من خلالها أن عودة النشاط الكروي ستكون عبر استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز وليس بدء موسم جديد.
ويرفض مرتضى منصور بشدة استكمال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويتزعم الجبهة التي تنادي بإلغائه واستئناف بطولة كأس مصر فقط.
وأكد مرتضى منصور في تصريحاته عبر “قناة الزمالك” أن قرار استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لم يكن قرار الدولة، ولكن قرار الأندية التي تريد استكمال المسابقة.
وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي مساء أمس الاثنين عودة بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل، بينما حدد يوم 20 يونيو الجاري لتبدأ الأندية التدريبات.
وشدد رئيس الزمالك على أن الأندية ليست “قطيع من الخرفان” تسير خلف من يريد استئناف بطولة الدوري، مؤكدا أن صحة الناس أهم في ظل تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا.
وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز منذ منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتبقى من المسابقة 18 جولة.
وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مؤكدا أنه لا يمانع في منح الاهلي لقب الدوري المصري الممتاز، مع الغاء المسابقة هذا الموسم.
ويتصدر الاهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
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