شوبير: اللجنة الخماسية تريد استئناف الدوري المصري.. والأهلي ساند الزمالك أكثر من مرة

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يرى نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق “أحمد شوبير” أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة “عمرو الجنايني” تريد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وقال حارس مرمى المنتخب المصري في كأس العالم 1990، إن اللجنة الخماسية متحمسة لاستكمال النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز ، كما أعلن وزير الرياضة أشرف صبحي مساء أمس الاثنين عودته يوم 25 يوليو المقبل.
وتابع شوبير في تصريحات إذاعية: “يظن البعض أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لا تريد استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، لكني متأكد أنهم متحمسون لاستئنافه تنفيذا لتعليمات الحكومة.
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وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد ألمح في تصريحات أمس إلى أن قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي لا يعني ضرورة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية.
الاهلي ساند الزمالك في 2011 و2014
أشار أحمد شوبير، إلى أن الأهلي ساند الزمالك في موسم 2010-2011 عندما قامت الثورة وكان يتصدر البطولة، وطالب باستكمال الدوري المصري الممتاز، رغم أنه كان متأخرا في الترتيب.
وأضاف “في موسم 2014-2015 وقعت مذبحة الدفاع الجوي، وكان الزمالك يتصدر ترتيب بطولة الدوري، وقام الاهلي بالمطالبة باستئنافه ولم يجمع الأندية أو يحرضها على إلغاء المسابقة كما يفعل منافسه الآن.
ويتزعم نادي الزمالك من خلال رئيسه مرتضى منصور الجبهة التي تطالب بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم مع عدم الإعلان عن البطل.
وأنهى حارس مرمى الفراعنة السابق تصريحاته، مشددا على أنه لا يلعب دور “محامي” الاهلي، مؤكدا أن ناديه السابق يستطيع الدفاع عن حقوقه، وأنه يمتلك 41 لقب لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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