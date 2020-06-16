نقدم لكم فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في افتتاح الجولة 32 من البوندسليجا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب فيردر بريمن فيسير شتاديون.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن على قناة بي ان سبورت بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل المباراة على قناة TV3 sport 1 Dan.

ويشهد هذا اللقاء عودة الثنائي الرائع “روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر” إلى التشكيل الأساسي لفريق بايرن ميونخ، بعدما غابا عن مواجهة مونشنجلادباخ بالجولة الماضية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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لكن صانع الألعاب البرازيلي “فيليب كوتينيو” سيواصل الغياب بداعي إصابة في الكاحل، وكذا الثنائي الألماني “ماي وسولي”، بالإضافة إلى الفرنسي “توليسو” ومن المحتمل غياب الإسباني تياجو ألكانتارا.

إليكم تشكيل الفريقين اليوم:

تشكيل بايرن ميونخ: فى حراسة المرمي (مانويل نوير)، خط الدفاع (بافارد، بواتينج، ألابا، ألفونسو ديفيز)، وفى خط الوسط (جوريتسكا، كيميتش، توماس مولر)، ويقود خط الهجوم (كومان، جنابري، ليفاندوفسكي).

تشكيل فيردر بريمن: فى حراسة المرمي (بافلينكا)، خط الدفاع (سيلاسي، ميلوس فيلجكوفيتش، مويساندر، ماركو فريدل)، فى خط الوسط (ماكسيميليان إيجيشتين، كيفين فوجت، فيليب بارجفريدي، ليوناردو بيتينكورت)، وفى خط الهجوم (دافي سيلكه، ميلوت راشيكا)

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