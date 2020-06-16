يحل بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على نظيره فيردر بريمن في الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في افتتاح الجولة 32 من البوندسليجا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب فيردر بريمن “فيسير شتاديون“.

وتُنقل مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن على قناة بي ان سبورت بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل المباراة على قناة TV3 sport 1 Dan.

في جعبة البافاري 73 نقطة بفارق 7 نقاط عن دورتموند الثاني، أما بريمن فينافس على البقاء ضمن أندية البوندسليجا ويحتاج للفوز بأي ثمن للتقدم إلى المركز ال15، حيث يحتل المركز ال17 برصيد 28 نقطة، مع انتظار هدية من دورتموند أمام ماينتس صاحب المركز الـ 15 برصيد 31 نقطة.

Advertisements

يحتاج البايرن للفوز من أجل حسم لقب الدوري الالماني لصالحه دون النظر لنتيجة بوروسيا دورتموند أمام ماينتس يوم غد الاربعاء لحساب الجولة ذاتها.

ويشهد هذا اللقاء عودة الثنائي الرائع “روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر” إلى التشكيل الأساسي لفريق بايرن ميونخ، بعدما غابا عن مواجهة مونشنجلادباخ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

لكن صانع الألعاب البرازيلي “فيليب كوتينيو” سيواصل الغياب بداعي إصابة في الكاحل، وكذا الثنائي الألماني “ماي وسولي”، بالإضافة إلى الفرنسي “توليسو” ومن المحتمل غياب الإسباني تياجو ألكانتارا.

يذكر ان لقاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالجولة (15) بالبوندسليجا، قد شهد فوزاً كاسحاً لبايرن ميونخ بنتيجة 6-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “آليانز آرينا” يوم 14-12-2019.

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الالماني