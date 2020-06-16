ناد سويسري يهدد بقاء فايلر مع الأهلي للموسم المقبل

تواجه خطة الأهلي المصري للإبقاء على المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” خطر الإنهيار، بعدما أبدى أحد أكبر أندية الدوري السويسري رغبته في الحصول على خدمات المدرب الشاب.

وكشفت تقارير صحفية سويسرية عن تقدم جراسهوبرز بعرض رسمي إلى المدير الفني للأهلي لقيادته خلال الموسم المقبل 2021/2020، خاصةً وأن الدوري السويسري تقرر استئناف نشاطه بعد تراجع الأعداد المُصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وينتهي عقد رينيه فايلر مع إدارة النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2020/2019، ويخطط الرئيس محمود الخطيب لتجديد عقده حتى عام 2022.

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وأبدى رئيس نادي جراسهوبرز اعجابه الشديد بالقدرات التدريبية التي يتمتع بها رينيه فايلر، وقدم عرضا لمدرب الأهلي من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ونجح رينيه فايلر في قيادة الأهلي للفوز ببطولة كأس السوبر المصري 2018 مطلع الموسم الحالي، بالإضافة إلى تصدره بطولة الدوري المصري الممتاز، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقام مسؤولو الأهلي بالتواصل مع فايلر بعدما كشفت الصحافة السويسرية عن تلقيه لعرض من جراسهبورز، لمعرفة رأيه في التجديد حتى 2022.

ويتواجد رينيه فايلر في سويسرا خلال إجازة قصيرة حصل عليها من النادي الاهلي، للتواجد بجوار أسرته في ظل توقف النشاط الكروي في مصر بعد تفشي فيروس كورونا.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي أمس عودة بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل (أقرأ المزيد).

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